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بعد "لص بغداد".. أمينة خليل في "حظر تجوال" خلال أيام

الخميس 30/يناير/2020 - 06:06 م
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أمينة خليل
أمينة خليل
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تستعد الفنانة أمينة خليل لبدء تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال".

 

كان قد تم تأجيل الفيلم أكثر من مرة، لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل، إلا أنه تقرر أن يبدأ التصوير خلال أيام.

 

"حظر تجوال" من بطولة أمينة خليل وإلهام شاهين وأحمد مجدي، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

 

ويأتي الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققته أمينة خليل، في فيلمها الأخير "لص بغداد"، والذي شاركها بطولته محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إذ حقق ما يزيد عن 10 ملايين جنيه في الأسبوع الأول من عرضه.

 

في نفس السياق، تنتظر أمينة عرض فيلم "توأم روحي" الذي تدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، ويشاركها بطولته الفنان حسن الرداد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، إنتاج أحمد السبكي.

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