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بحضور محمد إمام.. تعرف على موعد عرض فيلم "لص بغداد" بالاردن

الخميس 30/يناير/2020 - 06:18 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أعلن الفنان محمد امام، أن فيلم "لص بغداد" سيعرض غدًا الساعة 6مسًاء في "تاج سينما"، من خلال نشر صورة جديدة لهن على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد، خلال الصورة مرتدي"تيشرت باللون الاحمر وجاكيت باللون الاسود ونضارة شمس".

وعلق امام، على الصورة قائلًأ:"مساء الفل المحطة التانية الأردن ميعادنا بكرة الساعة 6 مسًاء في تاج سينما ان شاءالله لص بغداد".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بتنور الأردن يا كبير" وأضاف آخر "بالتوفيق أن شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"العالمي".


ويذكر أن آخر أعمال محمد امام، فيلم "لص بغداد"، وتدور أحداثة في إطار أكشن، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب.
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