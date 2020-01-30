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"الأرصاد": رياح وسحب وغيوم على المملكة غدًا الجمعة

الخميس 30/يناير/2020 - 05:48 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تتوقع وجود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، غدا.

وقالت هيئة الأرصاد، أنها تتوقع سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأوضحت أن البحر الأحمر، الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة؛ بينما ارتفاع الموج: من متر إلى مترين؛ فيما حالة البحر : متوسط الموج إلى مائج.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن الخليج العربي، الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج: متر إلى متر ونصف؛ فيما حالة البحر: متوسط الموج.

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الكلمات المفتاحية

غيوم رياح المملكة الجمعة الأرصاد

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