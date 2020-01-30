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بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تطير للمغرب

الخميس 30/يناير/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
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تطير بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة في السابعة مساء اليوم الي المملكة المغربية من أجل مواجهة منتخب المغرب في لقاء العودة ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات والتي ستقام يوم الاحد 2 فبراير بملعب بو بكر عمار بمدينة سلا في الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة .


وتترأس بعثة منتخب مصر الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية وتضم البعثة 20 لاعبة فرح سمير والهام هاني وحبيبة خالد ونادين ياسر وليلي شريف وايمان حسن و يارا ياسر وندي الغريب واميرة محمد و هدي شكري  ودانا كريم ومروة طلعت وندا عماد واسراء فرج وهنا وجيه ونادين حسن وشروق ابراهيم وامل ناصر وهاجر احمد وملك تامر ، والجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي ورحاب ممدوح المدير الاداري والدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب والدكتورة هبه فهمي اخصائي العلاج الطبيعي والدكتورة هناء المهيري استشاري التغذية وشريف نعيم مسئول المهمات .


وخرجت بسمة محمد من قائمة الفريق لتعرصها للإصابة بالتواء في الكاحل حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم اللحاق بالمباراة .


وادي حفيدات الفراعنة المران الأخير صباح اليوم واشتمل علي تدريبات بدنية خفيفة الإضافة لأداء بعض التدريبات التكتيكية وتدريبات خاصة للتحركات الهجومية وفقرة للضربات الثابتة.


وحرص الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة علي حضور المران وقام بتحفيز اللاعبات وقال إن هذا المنتخب وصل لمستوي جيد برغم المدة القصيرة التي تجمع خلالها وطالب اللاعبات بضرورة التحلي بالثقة في النفس والإيجابية والنظر للجانب الإيجابي في المباراة الاولي امام المغرب .
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