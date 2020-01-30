شاهد.. أحمد السعدني بدون "شارب ولحية" (صورة)

نشر الفنان المصري أحمد السعدني، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من داخل سيارته وهو بدون شارب ولحية، وكان مرتدي "تيشرت شتوي باللون الاسود وجاكيت جينز".





وعلق أحمد، على الصورة قائلًأ:"مين حلق دقنه دلوقتي"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًأ:"نعيمًا" وأضاف الفنان أحمد الشامي "طب اقسم بالله عالمي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نعيمًا أحمد قمر انت بكل حالاتك".



ويذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر ميه"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد جمعة ونجلاء بدر وندا موسى.