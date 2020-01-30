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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 30-1-2020

الخميس 30/يناير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 30-1-2020 .


سجل اليوان الصيني أدني مستوي منذ ديسمبر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.



قالت حنان خلف مدير عام الإدارة بمصلحة الضرائب، إن مصر موقعة على اتفاقية الازدواج الضريبي مع 58 على ضريبة الدخل والرأسمال وذالك لمنع تكرار دفع الممولين الضرائب في البلاد الموقعة عليها.


تلقت حركة الاستيراد والتصدير الصينية ضربة قوية عقب انتشار فيروس كورونا بعدد كبير من المدن الصينية مما أسفر عن وفاة 170 مواطن و8000 مصاب، في ظل إجراءات مكثفة من الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس.


أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي الإنتاج وتراجع الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في نوفمبر الماضي 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018، حيث بلغ إجمالي الإنتاج في نوفمبر الماضي سجل نحو 6 ملايين و893 ألف طن، مقابل 6 ملايين و810 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 83 ألف طن.



أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أنه لا يوجد حتى الآن تحركات رسمية بشأن وقف الاستيراد من الصين، وأن أى خطوة في هذا الشأن خلال الوقت الحالى ما هى إلى تحركات فردية يقوم بها البعض ولكنها ليست مدروسة العواقب.



قال محمد معيط، وزير المالية أنه يجري حاليًا إعداد تشريع جديد لتنظيم عمل شركات المحاسبة بعد المخالفات التي تم رصدها مؤخرًا.


أكد محمد معيط وزير المالية أن هناك توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم أو الحجز على حسابات الممولين.


قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة بين فوادفون والاتصالات السعودية؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 


تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع ليصعد المؤشر الرئيسي للبورصة  فوق مستوي الـ 14000 نقطة وبلغت أرباح السوق 8.3 مليار جنيه لتنهي التعاملات عند 708.1 مليار جنيه .


أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من أجل التوسع في إنتاج المحاصيل الزيتية وبصفة خاصة فول الصويا.

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الكلمات المفتاحية

وقف الاستيراد من الصين فيروس كورونا المحاصيل الزيتية اخبار الفجر الاقتصادية

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