مهاجم برشلونة يوجه رسالة للجماهير بعد رحيله الرسمي

وجه كارليس بيريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني المعار لفريق روما الإيطالي رسالة لجماهير البرسا بعد اتمام التعاقد الرسمي في الساعات الماضية.









ورحل كارليس بيريز عن برشلونة لنادي روما الإيطالي لمدة موسم علي سبيل الإعارة مقابل مليون يورو وسيتولي النادي الإيطالي دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة.









ووضع برشلونة بند وهو خيار شراء إلزامي لنادي روما بقيمة 11 مليون يورو بالإضافة إلى دفع 3.5 مليون يورو كمتغيرات بينما يحتفظ برشلونة بحق الأسبقية لضم اللاعب إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه.







