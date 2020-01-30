"التموين" تتعاون مع وزارة الزراعة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزيتية





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من أجل التوسع في إنتاج المحاصيل الزيتية وبصفة خاصة فول الصويا.





وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مصنع شركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج زيوت الطعام، المقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إلى أن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية يساهم في تطوير عمليات العصر، والتى لا تعتمد على توفير الخامة فقط ولكنها تحتوي على مكونات تخدم الكثير من المجالات، أهمها العلف الحيواني والذي سيعمل على تقليل استيراد العلف من الخارج والذي يستخدم في إنتاج العديد من المنتجات.





وأكد الوزير على ضرورة التركيز على المنتج قبل النظر للسعر لتحقيق التنافسية بالسوق.





وأوضح أن المشروع مقام على مساحة 2786 مترا مربعا باستثمارات 300 مليون جنيه، و يتكون من مبنى إداري و4 مصانع، المصنع الأول لإنتاج الزيوت بقدرة 10 آلاف طن يومي، والثاني لتكرير الزيت الخام بطاقة 200 طن يوميا، والثالث للعلف بطاقة 240 طنا في اليوم، والأخير لتعبئة زيت الطعام بقدرة 200 طن يوميا.





وأوضح أن المشروع يوفر 500 فرصة عمل، ويستهدف سد العجز المتزايد من زيت الطعام، حيث يتم استيراد 95% من احتياجات السوق المصري، فضلا عن النهوض بالصناعة.