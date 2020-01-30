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"كورونا" يتسبب في إقالة مدير اللجنة الصحية لمدينة هوانغقانغ الصينية

الخميس 30/يناير/2020 - 04:51 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أصدرت إدارة الصحة في مدينة هوانغقانغ الصينية، مساء اليوم الخميس، بيان رسمي، وأعلنت فيه أنه "تمت إقالة مدير الصحة في المدينة تانغ تشي هونغ، على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد".

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصًا.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة، قد تؤدي إلى الموت".

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ووصل عدد حالات الوفاة، لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة، حسبما قالت وسائل إعلام صينية.

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

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الكلمات المفتاحية

مدينة هوانغقانغ الصينية مدينة صينية كورونا اللجنة الصحية

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