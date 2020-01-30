حفيد "محمد السبع" يشارك نضال الشافعي بطولة "خان تيولا"

بدأ الطفل الموهوب تيمور احمد شوقي، حفيد النجم الراحل محمد السبع تصوير اولي مشاهده في فيلم "خان تيولا" الذي يتم تصويره حاليا داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي .



وكان اول مشاهد تيمور مع النجمة وفاء عامر والفنان محمود البزاوي والفنان العراقي علي الشجيري والنجمة الصاعدة زهرة الحاروفي.



وHشاد الفنان الكبير أحمد كمال بموهبة هذا الطفل وقال إنه لديه الكثير من الأدوات التي ستجعل منه ممثل جيد وقد ظهر هذا خلال تصويره للمشهد الذي اشاد به كافة الحاضرين.





وعقد تيمور أحمد شوقي عدد من جلسات العمل مع المخرج وسام المدني للاتفاق علي كافة ملامح الدور الذي سيقدمه، وبالفعل استطاع ان يثبت للجميع انه طفل موهوب.



