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حفيد "محمد السبع" يشارك نضال الشافعي بطولة "خان تيولا"

الخميس 30/يناير/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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بدأ الطفل الموهوب تيمور احمد شوقي، حفيد النجم الراحل محمد السبع تصوير اولي مشاهده في فيلم "خان تيولا" الذي يتم تصويره حاليا داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي .

وكان اول مشاهد تيمور مع النجمة وفاء عامر والفنان محمود البزاوي والفنان العراقي علي الشجيري والنجمة الصاعدة زهرة الحاروفي.

وHشاد الفنان الكبير أحمد كمال بموهبة هذا الطفل وقال إنه لديه الكثير من الأدوات التي ستجعل منه ممثل جيد وقد ظهر هذا خلال تصويره للمشهد الذي اشاد به كافة الحاضرين.


وعقد تيمور  أحمد شوقي عدد من جلسات العمل مع المخرج وسام المدني للاتفاق علي كافة ملامح الدور الذي سيقدمه، وبالفعل استطاع ان يثبت للجميع انه طفل موهوب.


يشار الي ان فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي واحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وزهرة الحاروفي ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الابيض ومحمد الكنزي ومؤمن عرموش ومعتز يوسف وباسم رشدي وعبدالله عبدالمنعم ورندا مصطفي ورانيا صبحي ومن تاليف واخراج وسام المدني ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان اديب وهندسة صوتيه رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني وإنتاج ريد كاربت للانتاج الفني و السينمائي ( حسام المدني ) و تنفيذ شركة العامر للانتاج الفني و السينمائي (محمد هشام عامر).
حفيد "محمد السبع" يشارك نضال الشافعي بطولة "خان تيولا"
حفيد "محمد السبع" يشارك نضال الشافعي بطولة "خان تيولا"
حفيد "محمد السبع" يشارك نضال الشافعي بطولة "خان تيولا"
حفيد "محمد السبع" يشارك نضال الشافعي بطولة "خان تيولا"
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نضال الشافعي

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