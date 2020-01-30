Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. سهم "المصرية للإتصالات " بـ 12.3 جنيه

الخميس 30/يناير/2020 - 04:54 م
Advertisements
أخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو  ، الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث ارتفع بنسبة 23.8% عند سعر 4.5 جنيه ، ثم جاء في المركز الثاني سهم المصرية للاتصالات م ارتفاع بنسبة 9.9% وبسعر 12.3 جنيهات ، ثم سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 9.9% وبسعر 9.6 جنيهات ، وجاء في المركز الرابع سهم راية القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 8.3% وبسعر 5 جنيه ، وأخيراً في المركز الأخير سهم شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة ارتفاع 7.7% وبسعر 2.6 جنيهات .


أخبار البورصة المصرية اليوم 

وبنهاية أخر جلسة في الأسبوع ، أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات  المصريين ، وذلك للجلسة الثانية علي التوالي خلال هذا الأسبوع  بعد تأثرها بصفقة بيع حصة من فودافون لشركة stc السعودية والتي أعادت الحياه مرة أخرى للسوق المصري حيث تخطي المؤشر الرئيسي حاجز الـ 13900 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت الي 1.3% وربح رأس المال السوقي نحو8.3 مليار جنيه منهياً تعاملاته عند 708.1 مليار جنيه .

وارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل عند مستوي 13918.8 نقطة ، و صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.76% عند مستوي 538نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% ليصل عند مستوي 1395.1 نقطة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المصرية للاتصالات البورصة المصرية الاسهم الاكثر ارتفاعا اخبار البورصة المصرية

أخبار تهمك

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ثلث ساعة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ أقل من 5 دقائق

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

منذ ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 20 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ربع ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 20 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ 8 دقائق

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 6 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ 14 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ ثلث ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 8 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ 5 دقائق

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة المصرية اليوم الأثنين 21-10-2019

"أخبار البورصة".. مشتريات الأجانب تسجل 3.4 مليون جنيه في أسبوع

أخبار البورصة.. تعرف علي قائمة أسعار الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم

أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 2-12-2019

بأول تعاملات الأسبوع .. تعرف علي أهم أحداث في البورصة المصرية

تداولات تقترب من المليار .. أبرز أحداث البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

05:00 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

05:08 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

05:14 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status