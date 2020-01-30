أخبار البورصة المصرية .. سهم "المصرية للإتصالات " بـ 12.3 جنيه





أخبار البورصة المصرية .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم





تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو ، الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث ارتفع بنسبة 23.8% عند سعر 4.5 جنيه ، ثم جاء في المركز الثاني سهم المصرية للاتصالات م ارتفاع بنسبة 9.9% وبسعر 12.3 جنيهات ، ثم سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 9.9% وبسعر 9.6 جنيهات ، وجاء في المركز الرابع سهم راية القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 8.3% وبسعر 5 جنيه ، وأخيراً في المركز الأخير سهم شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة ارتفاع 7.7% وبسعر 2.6 جنيهات .









أخبار البورصة المصرية اليوم





وبنهاية أخر جلسة في الأسبوع ، أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المصريين ، وذلك للجلسة الثانية علي التوالي خلال هذا الأسبوع بعد تأثرها بصفقة بيع حصة من فودافون لشركة stc السعودية والتي أعادت الحياه مرة أخرى للسوق المصري حيث تخطي المؤشر الرئيسي حاجز الـ 13900 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت الي 1.3% وربح رأس المال السوقي نحو8.3 مليار جنيه منهياً تعاملاته عند 708.1 مليار جنيه .





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل عند مستوي 13918.8 نقطة ، و صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.76% عند مستوي 538نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% ليصل عند مستوي 1395.1 نقطة .



