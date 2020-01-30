Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاتب سعودي لـ"الفجر": "عقدة نقص" وراء مناطحة قطر للمملكة

الخميس 30/يناير/2020 - 05:01 م
Advertisements
طارق إبراهيم
طارق إبراهيم
عمرو سمير
Advertisements
قال طارق إبراهيم، الكاتب الصحفي السعودي ورئيس تحرير صحيفة "عناوين" الإلكترونية، إنّ إصرار نظام الشيخ حمد بن خليفة على مخالفة اتجاهات الرأي والموقف السعوديين، بغض النظر عن الاستجابة لمؤثر المخطط الخارجي، يكمن في عقدة نقص لم يتمكن من التخلص منها.

وأضاف الكاتب السعودي في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن هذه المواقف القطرية أدت إلى أنه لم يكن توافق الرأي أو الموقف السياسي القطري مع الرأي أو الموقف السياسي السعودي عند الشيخ حمد، ليحقق شروط قطر التي يريد !".

ولفت إلى أن نشأة قناة "الجزيرة" الفضائية كانت جزء من هذه القصة، فبعد أن طردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مجموعة إعلاميين اشتهروا بمواقفهم السلبية - غير المهنية - تجاه دول الخليج العربي عموماً والسعودية خصوصاً، دعتهم قطر للعمل لديها كأدوات جاهزة لتوظيف مواقفهم السلبية في عمل إعلامي منظم ضد السعودية، عملاً بنصيحة تلقاها الشيخ حمد تحثه على أهمية الاستفادة من الإعلام لإنفاذ سياسته المناوئة للسعودية .

وأكد أن قناة "الجزيرة" أساءت إلى القيادة السعودية، وسعت فيما تظن أنه ينشر الفرقة، ويشق وحدة الصف الداخلي، ويحقق الانقسام بين السعوديين، وفق ما يؤكد الكتاب، الذي يشير إلى أن هذه السلوكيات عبرت عن حلم الشيخ حمد بالتميز والتفرد والتمدد والسيطرة ، حلم الصغير بأن يكون كبيراً وبسرعة ، وفوق أقصى ما يمكن أن يكبر إليه وبأي ثمن .

وبيّن أن الشيخ حمد دخل ببلاده إلى نفق مغامرات مستهدفًا الوصول إلى سدد الحكم العربية بقفازات محلية، كقفاز رموز " الإخوان المسلمون "، لكنه أبداً لم يلمس بيديه أثراً لما أرهق نفسه وخزائن بلاده لإيقاظ الفتنة من أجله ! .

وذكر الكاتب السعودي، أن العالم وقت انقلاب الشيخ حمد على أبيه، ينفض غبار الصراع الأيديولوجي الذي استمر قرابة نصف قرن عن نفسه ( من 1945م إلى 1991م ) ، ليدخل مرحلة جديدة تماماً،  شعارها بناء نظام عالمي جديد  قائم على التعاون المشترك، والتصدي للديكتاتوريات، وحل القضايا العالقة، غير أن الحقائق التي تجلت لاحقاً أظهرت أن الولايات المتحدة الأمريكية ، سعت لاستغلال انتصارها في الحرب الباردة من أجل ترسيخ منظومة قيم و سياسات تخدم مصالحها الكونية، وبالذات على الصعيدين الأمني/ العسكري ، والاقتصادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طارق إبراهيم العربيه السعودية،

أخبار تهمك

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ أقل من دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ 12 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 20 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 8 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ أقل من 5 دقائق

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ 9 دقائق

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ 10 دقائق

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ربع ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ 17 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يذيع مكالمة حصرية تكشف محاولات قطر لزعزعة أمن واستقرار السعودية (فيديو)

آل الشيخ: قطر في انتظار هلاك حمد بن خليفة

قضية خاشقجي تكشف الأهداف المشبوهة لـ "قطر الدولية"

معهد دراسات أمريكية يكشف المخططات الخبيثة لتنظيم الحمدين في أوروبا

"الصحوة" في السعودية.. أفول وهج آخر للإسلام السياسي

"للتغطية على فشل قطر".. نشطاء يهاجمون حمد بن جاسم بعد الإساءة للشعب السعودي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

05:00 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

05:08 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

05:14 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status