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مديرة "اليونسكو" تتجول في حي البجيري بالدرعية (صور)

الخميس 30/يناير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قامت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، بزيارة مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية، اليوم الخميس، وكان في استقبالها نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون في الجوانب الثقافية.

واجتمعت أزولاي مع نائب وزير الثقافة وحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، الذي قدم عرضاً عن دور الهيئة ونظرتها إلى مستقبل الثقافة والفنون والتربية في ظل التطورات المتسارعة، كما جرى استعراض أهداف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها المملكة أواخر شهر مارس المقبل.

وزارت أزولاي حي الطريف بالدرعية، أحد مواقع التراث الوطني في المملكة والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بحضور نائب وزير الثقافة، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، وتعرفت عن كثب على الحي التاريخي وتجولت بين مبانيه التراثية، وفنون العمارة المحلية المتميزة بطرازها المعماري الفريد الذي يعرض العمارة النجدية ويعكس أساليب الحياة التقليدية.

مديرة "اليونسكو" تتجول في حي البجيري بالدرعية (صور)
مديرة "اليونسكو" تتجول في حي البجيري بالدرعية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مديرة اليونسكو زيارة حي البجيري السعودية الدرعية

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