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الصحة العالمية: مصر محصنة من فيروس كورونا
الخميس 30/يناير/2020 - 04:56 م
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رقية جمال
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك إجراءات تقوم بها وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع مكاتب منظمة الصحة العالمية، والتي تدور حول الاكتشاف المبكرة للإصابة بفيروس كورونا، سواء عن طريق منافذ الدخول، أو تقويض منظومة الترصد والمختبرات.
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الخبرات التي تم اكتسابها في الفترة الماضية في مصر ساهمت في تقوية البنية الأساسية لمكافحة العدوى والقطاع الوقائي للتصدي لمثل هذه الطوارئ الصحية.
وناشد استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، المواطنين بتجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص تظهر عليه أعراض مرض الجهاز التنفسي، وغسل الأيدي باستمرار، واستخدام آداب العطس كالعطس في المنديل كإجراءات أساسية لمنع انتشار العدوى، مؤكدا أن مصر لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس الكورونا، والدول التي أبلغت بظهور حالات بها هي لحالات تم إصابتها داخل الصين، ولم يثبت حتى الآن انتشار هذا الوباء خارج الصين.
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