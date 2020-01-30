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ليس إنتر ميلان .. وجهة إيطالية جديدة لجيرو

الخميس 30/يناير/2020 - 04:31 م
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اوليفيه جيرو
اوليفيه جيرو
عبد القادر عرابي
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يبدو أن المهاجم الفرنسي الدولي ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي أوليفيه جيرو قد حسم وجهته بشكل كبير في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 

وأفادت تقارير إيطالية، أن إدارة نادي لاتسيو الإنجليزي أنهت إتفاقها مع نظيرتها في تشيلسي، لضم الفرنسي المخضرم في الميركاتو الشتوي الجاري.

 

وأشارت سكاي سبورت الإيطالية عبر الصحفي جيانلوكا دي ماريزو، إلى أن جيرو وافق بالفعل على الانضمام للنادي العاصمي.

 

وأضافت سكاي أن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة حالياً هو ضم البديل، حيث يأمل الفريق اللندني في ضم البلجيكي ديريس ميرتنز نجم نادي نابولي.

 

وينتهي تعاقد جيرو مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ولم تقدم إدارة البلوز طلباً لتجديد التعاقد معه.

 

وكان اللاعب طوال الفترة الماضية هدفاً لإنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي، إلا أن الإنتر ابتعد نسبياً عن اللاعب في الفترة الحالية.

 

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الكلمات المفتاحية

ليس انتر ميلان رياضة جيرو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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