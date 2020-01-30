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الملك سلمان يبحث مع مديرة اليونسكو تطوير سبل التعاون

الخميس 30/يناير/2020 - 04:26 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

هذا وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما اجتمع ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي.


واستعرض الجانبان المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.


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الكلمات المفتاحية

سبل التعاون اليونسكو الملك سلمان العربيه

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