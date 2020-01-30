Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة الديربي

الخميس 30/يناير/2020 - 04:28 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
Advertisements

شارك الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في التدريبات الجماعية للفريق الملكي، استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

 

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

 

وغاب هازارد عن ريال مدريد منذ مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا، يوم 26 نوفمبر من العام الماضي 2019.

 

وأصبح هازارد جاهزاً للمشاركة في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، وقرار مشاركته من عدمه يرجع إلى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

 

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

 

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد توقيت مكة اخبار ريال مدريد اتليتكو مدريد

أخبار تهمك

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ 9 دقائق

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 20 ساعة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ 12 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 8 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ أقل من 5 دقائق

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ 22 ثانية

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 20 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ 17 دقيقة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 6 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ربع ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ 10 دقائق

عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

05:00 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

05:08 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

05:14 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status