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دياب تريند يوتيوب بـ"هيعيش يفتكرني"

الخميس 30/يناير/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر النجم عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ببرومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني" وذلك فور طرحه رسميًا .

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد "سهران" والذي سيصدر يوم 12 فبراير القادم .

وكان عمرو دياب قد نشر البرومو الرسمي للأغنية عبر صفحته على موقع فيس بوك وقناته الرسمية على يوتيوب، وفور طرحه لاقى تفاعلا كبيرًا من جمهور الهضبة .
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