دياب تريند يوتيوب بـ"هيعيش يفتكرني"

تصدر النجم عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ببرومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني" وذلك فور طرحه رسميًا .



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد "سهران" والذي سيصدر يوم 12 فبراير القادم .



وكان عمرو دياب قد نشر البرومو الرسمي للأغنية عبر صفحته على موقع فيس بوك وقناته الرسمية على يوتيوب، وفور طرحه لاقى تفاعلا كبيرًا من جمهور الهضبة .