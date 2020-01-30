"سلمان للإغاثة" ينظم رحلة ترفيهية لـ27 طفلا يمنياً

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتنظيم رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً جندته المليشيا الحوثية إلى حديقة مأرب العامة، وذلك في إطار الدورة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من المشروع.





ويخضع الأطفال في مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح التابع للمركز الذي ينفذه الشريك المحلي مؤسسة وثاق للتوجيه المدني في مأرب، لتأهيل النفسي والاجتماعي لمدة 45 يوماً.





وقال مسؤولون في المركز، إن هدف الرحلة أن يعيش الأطفال البهجة والسرور وقضاء أوقات من المرح في إطار سعي المركز المتواصل إلى الاهتمام بهم وبغيرهم من أطفال اليمن المجندين والمتأثرين بالنزاع الدائر في البلاد منذ خمس سنوات، مؤكدين أن الرحلة تتضمن أنشطة فردية وجماعية ومسابقات رياضية وثقافية إضافة إلى اللعب في أقسام الحديقة المختلفة.







