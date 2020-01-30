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جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص

الخميس 30/يناير/2020 - 04:19 م
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جولة سياحية للوفود
جولة سياحية للوفود
الفجر الرياضي
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نظمت اللجنة المنظمة للألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص زيارة سياحية للوفود إلى منطقة الأهرامات من اجل مشاهدة المعالم السياحية في مصر وظهرت البهجة والمرح على وجوه الجميع.

 

واستضافة مصر الألعاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ملاعب استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي بمشاركة 42 دولة أفريقية وتختتتم الألعاب يوم 31 يناير الجاري برحيل الوفود المشاركة .

 

وحصد منتخب مصر 34 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 12 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

 

ففي كرة السلة حصدت مصر 3 ميداليات بواقع فضية للبنين وآخرى للبنات، وذهبية لفريق البنات الموحد وذهبية للبنين.

 

أما في رياضة البوتشي توجت مصر في مسابقات الفردي على مستوى البنات بـ3 ميداليات فضية و 3 ميدالية برونزية وأيضا المركز الرابع، وفي البنين ميداليتين فضيتين ومركز رابع، وفي الزوحي رجال حققت مصر ميدالية برونزية ومركز رابع وبالزوجي للسيدات ميدالية فضية وبرونزية ومركز رابع.

 

وخلال مسابقات كرة القدم حصدت سيدات مصر الميدالية الذهبية ورجال مصر الميدالية الفضية.

 

بينما في ألعاب قوى على مستوى البنين توجت مصر بـ2 ذهبية و 2 فضية و 5 برونزية و5 مركز رابع، وعلى مستوى البنات حصدت مصر ذهبية وفضية و 6 برونزيات ومركز رابع.

جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
جولة سياحية للوفود في ختام أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص
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الكلمات المفتاحية

رياضة جولة سياحية للوفود اﻻهرامات اخبار الرياضة

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