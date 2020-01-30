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فيروس كورونا يهوي بسعر اليوان الصيني

الخميس 30/يناير/2020 - 04:10 م
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اليوان الصيني
اليوان الصيني
وكالات
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سجل اليوان الصيني أدني مستوي منذ ديسمبر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسجلت الدولار الأمريكي نحو 7 يوان خارج الحدود الصينية بعد أن تراجع بأكثر من 2 بالمائة وهو أكبر سلسة خسائر للعملة الصينية خلال هذا العام .

وأعلنت السلطات الصحية أن حالات الإصابة بفيروس الصين الوبائي "كورونا" بلغت 7711 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 170 شخصاً في الصين وإصابة ما يقرب من 100 حالة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الصحة العالمية في جنيف في وقت لاحق خلال اليوم، لتقرير ما إذا كان تفشي المرض الحالي يشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها استجابةً لذلك.

وتراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 7.0037 يوان، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

ولاتزال الأسواق المالية في الصين في حالة توقف رسمي، بعد تمديد فترة عطلة أعياد العام القمري الجديد في البلاد.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا سعر اليوان سعر الدولار الدولار الامريكي

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