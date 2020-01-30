4 قرارات غلق لمحلات لأسباب صحية في بنزرت

أصدرت السلطات الجهوية ببنزرت، ٍاليوم الخميس، 4 قرارات غلق لمحلات تجارية لأسباب صحية، وفق ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية محمد قويدر (والي الجهة).



