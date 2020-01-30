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4 قرارات غلق لمحلات لأسباب صحية في بنزرت
الخميس 30/يناير/2020 - 04:08 م
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مروى الجلاصي
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أصدرت السلطات الجهوية ببنزرت، ٍاليوم الخميس، 4 قرارات غلق لمحلات تجارية لأسباب صحية، وفق ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية محمد قويدر (والي الجهة).
وأوضح ان قرارات الغلق شملت محلين لصنع وبيع المرطبات، ومحل لبيع وذبح الدواجن، ومقهى، وذلك بكل من معتمديات ماطر وتينجة وبنزرت الشمالية، ودعا بقية المكونات المجتمعية المهيكلة والمستقلة والإعلامية لمعاضدة المصالح الرسمية من خلال مضاعفة جهد التوعية والتحسيس وانارة الراي العام.
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