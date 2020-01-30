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أزارو على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الوحدة

الخميس 30/يناير/2020 - 04:07 م
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الاتفاق
الاتفاق
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى الاتفاق للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما تلقى الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام النصر بهدف دون رد.

وتواجد المغربي وليد أزارو المنتقل للاتفاق حديثًا من الأهلي على سبيل الإعارة على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل الاتفاق كلا من :-

رايس مبولحي - صالح القميزي - سيدريك يامبيري - سعيد الربيعي - إبراهيم محنشي - فيليب كيش - باربوسا دي سوزا - محمد الكويكبي - فواز الطريس - هزاع الهزاع - سليمان دوكارا.

أما دكة البدلاء :-

عبد الله الصالح - سعد خيري - عبد الله الخطيب - علي هزازي - علي فؤاد - حامد الغامدي - وليد أزارو - عبد الله السالم - ماهر محمد.
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