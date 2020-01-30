"الأرصاد" تحذر من الشبورة صباحا والطقس ليلا الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الجمعة، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن هناك أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والوجه البحري.





وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية وغيوم جزئية على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، منوهًا بأن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجه، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 02 درجات.



