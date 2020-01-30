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محاولة أخيرة من برشلونة لضم نجم تشيلسي

الخميس 30/يناير/2020 - 03:40 م
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تشيلسي
تشيلسي
عبدالقادر عرابي
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تحاول إدارة نادي برشلونة الإسباني إنقاذ سوق إنتقالات الفريق الشتوية، وذلك قبل غلق سوق اللإنتقالات رسمياً في غضون يومين.


وذكرت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني سيجري محاولة أخيرة لضم النجم البرازيلي الدولي ويليان، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.


وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة يقترب من ضم ويليان قبل نهاية الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك لتدعيم الخط الأمامي للفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.


ونقلاً عن شبكة سكاي سبورت، ستتقدم إدارة برشلونة بعرض قيمته 23.6 مليون يورو، للتعاقد مع الدولي صاحب الـ 31 عاماً.


وينتهي تعاقد ويليان مع البلوز بنهاية الموسم الجاري، وقد تضطر إدارة تشيلسي للتفريط في اللاعب في الوقت الحالي، عوضاً عن رحيله دون مقابل في صفقة إنتقال حر في الصيف المقبل.


وحاول النادي الكتالوني ضم ويليان في فتة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة تشيلسي رفضت كل العروض المقدمة للتعاقد معه.


كما رفض ويليان توقيع عقد جديد مع البلوز، مفضلاً تغيير الوجهة سواء في يناير الجاري أو الصيف المقبل، مع وجود إهتمام من ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

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