شوبير يكشف ثلاثي الفراعنة الكبار في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب الأولمبي المصري، لأولمبياد طوكيو بعدما توج بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي استضافتها القاهرة في نوفمبر الماضي.

وتنص لائحة الأولمبياد لوائح على حق المنتخبات المشاركة في الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاما.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، أن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأولمبي استقر مع جهازه المعاون على الأسماء الثلاثة التي ستنضم للمنتخب الأولمبي في طوكيو.

وتابع شوبير عبر برنامجه الاذاعي صباح اليوم على إذاعة أون سبورت إف إم، أن صلاح نجم ليفربول سيكون على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في طوكيو.

وأكمل أحمد شوبير، صلاح يريد اللعب في الأولمبياد ويسعى للحصول على موافقة ناديه الإنجليزي ومدربه كلوب.

وواصل "شوبير"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، سيكونا هما اللاعبين الآخرين فوق السن مع الفريق الأولمبي.

يُذكر أن المنتخب المصري الأولمبي، تأهل إلى أولمبياد طوكيو ومعه منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا عن القارة الأفريقية.