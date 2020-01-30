Advertisements
مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.09% بختام التعاملات
الخميس 30/يناير/2020 - 03:30 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
سوق البحرين المالي
أنهي سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الخميس ، علي تراجع ، مدفوعاً بهبوط قطاع البنوك التجارية، هبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.09 بالمائة، بما يوازي 1.44 نقطة ليصل إلى 1657.63 نقطة، مقابل 1659.07 نقطة في جلسة أمس، مخالفاً الأداء الإيجابي للمؤشر في جلسة أمس ، وتم تداول بسوق البحرين علي عدد 2.75 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 532.45 ألف دينار.
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الحرين المالي ، فقد ارتفع قطاع الصناعة، والاستثمار بنسبة 0.22 بالمائة، وبنسبة 0.19 بالمائة على الترتيب، بينما استقر دون تغيير في تداولاته قطاع الخدمات.
وعلي مستوي أداءالاسهم بسوق البحرين ، فقد كان أبرز الأسهم الخاسرة سهم المصرف الخليجي التجاري، المدرج أيضاً في سوق دبي، سهم بنك البحرين الوطني، وأيضاً سهم مصرف السلام-البحرين، المدرج أيضاً في بورصة دبي بنسبة 2.70 بالمائة، بنسبة 2.01 بالمائة، وبنسبة 0.99 بالمائة على الترتيب ، بينما ارتفعت أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، المدرج أيضاً في بورصة الكويت، وسوق دبي المالي، بنك البحرين والكويت، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبنك الأهلي المتحد-البحرين بنسبة 1.34 بالمائة، 0.69 بالمائة، 0.22 بالمائة، وبنسبة 0.18 بالمائة ، وكان أنشط الأسهم على مستوى حجم التداول سهم مصرف السلام-البحرين بعد تداول 961.66 ألف سهم.
Advertisements