مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.09% بختام التعاملات





سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الخميس ، علي تراجع ، مدفوعاً بهبوط قطاع البنوك التجارية، هبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.09 بالمائة، بما يوازي 1.44 نقطة ليصل إلى 1657.63 نقطة، مقابل 1659.07 نقطة في جلسة أمس، مخالفاً الأداء الإيجابي للمؤشر في جلسة أمس ، وتم تداول بسوق البحرين علي عدد 2.75 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 532.45 ألف دينار.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الحرين المالي ، فقد ارتفع قطاع الصناعة، والاستثمار بنسبة 0.22 بالمائة، وبنسبة 0.19 بالمائة على الترتيب، بينما استقر دون تغيير في تداولاته قطاع الخدمات.



