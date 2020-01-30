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تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ضد أرسنال وأستون فيلا مع شيفيلد

الخميس 30/يناير/2020 - 03:32 م
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تريزيجيه
تريزيجيه
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي لتعارضها مع لقاء السيتي وأستون فيلا في نهائي كأس رابطة المحترفين.

 

وكان من المفترض أن يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال يوم 1 مارس المقبل ولكن بعد تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة ضد أستون فيلا، تم تأجيل مباراة الدوري ليلعب السيتي النهائي على استاد ويمبلي في الأول من مارس.

 

كما تأجلت مباراة أستون فيلا المحترف به تريزيجيه مع شيفيلد يونايتد بالدوري ضمن الجولة 28 لتعارضه مع لقاء الفيلانز مع السيتي في نهائي كأس الرابطة.

 

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديد موعد المباراتين المؤجلتين لمانشستر سيتي وأستون فيلا في وقت لاحق.

 

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي شيفيلد الدوري الانجليزي ارسنال اخبار الرياضة

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