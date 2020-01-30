يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الاتفاق والوحدة اليوم الخميس 30-1-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الاتفاق والوحدة الخميس 30/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى فريق الاتفاق لمصالحة جماهيره بعد نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة، وذلك حينما يستضيف فريق الوحدة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مساء يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020.