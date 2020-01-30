إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل، بالقرب من قرية الغوصة بالشويخات، محافظة قنا، بسبب السرعة الزائدة.



البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، يفيد بوصول كلًا من: "علي بهيج عبد القادر، 37 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفخز الأيسر، ومحمد عرفات جابر، 28 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى، وصبحي الدسوقي عبده، 41 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى، ومحمد العريان محمد، 34 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، في انقلاب تروسيكل"، بالقرب من قرية الغوصة بالشويخات، بمحافظة قنا، بسبب السرعة الزائدة.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

