الزمالك يحصن لاعبيه من البعوض



وانطلق مران الزمالك عصر اليوم في أنجولا كثاني تدريب للفريق هناك إستعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وتضم قائمة الزمالك لتلك المواجهة كل من:

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى

محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع

محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - اسلام جابر - مصطفي فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط

مصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم.



لجأ الجهاز الطبي لفريق الزمالك لتحصين اللاعبين خلال المران المقام حاليًا في أنجولا بسبب البعوض.ورش الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة أقدام وأذرع اللاعبين وذلك لحمايتهم من لدغات البعوض الموجود داخل الملعب.