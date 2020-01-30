«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة وليغانيس رابط يلا كورة

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس في كأس ملك إسبانيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد ليغانيس في كأس ملك إسبانيا في يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:

التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.