تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام أخر جلسات يناير





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم الخميس علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وسط عمليات جني أرباح سريع ، وأغلق المؤشر العام لبورصة الكويت عند مستوى 6324.99 نقطة متراجعاً 0.31 بالمائة بخسائر بلغت 19.7 نقطة، كما انخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.14 بالمائة و0.37 بالمائة على الترتيب ، وتراجعت سيولة البورصة اليوم بنحو 34.2 بالمائة إلى 38.33 مليون دينار مقابل 58.24 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 31.2 بالمائة إلى 306.72 مليون سهم مقابل 445.77 مليون سهم بجلسة الأربعاء.









وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد سجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً اليوم بصدارة الخدمات الاستهلاكية بانخفاض نسبته 1.55 بالمائة، بينما شهدت الارتفاعات صعود قطاع وحيد فقط وهو العقارات وارتفع مؤشره 0.04 بالمائة.



