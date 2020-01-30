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61.04 دولارًا سعر سلة أوبك اليوم

الخميس 30/يناير/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم، عن أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ  61.04 دولارًا للبرميل، وذلك يوم أمس الأربعاء، مقارنة بـ 60.67 دولار في اليوم السابق، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.
 
وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.
  
وتراجع خام القياس العالمي برنت 62 سنتا أي 1% إلى 59.19 دولار للبرميل، بعد أن زاد 0.5% أمس الأربعاء، وتراجع الخام الأمريكي 51 سنتا أي 1% إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 % في الجلسة السابقة.

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