للجلسة الثانيةعلي التوالي .. سوق الأسهم السعودية ينهي التعاملات بالمنطقة الخضراء





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع ، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد 6 تراجعات متتالية بدعم من القطاعات القيادية ، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.75 بالمائة إلى مستوى 8246.59 نقطة ليربح نحو 61.08 نقطة ، وجرى التعامل بسوق السعودية علي عدد 145.69 مليون سهم وبقيمة 3.708 مليار ريال، موزعين على 156.117 ألف صفقة.









وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر الارتفاعات سهم ساب للتكافل بنسبة 4.62 %، وتلاه سهم سامبا بنحو 4.48 % ، كما ارتفع أداء سهم متلايف ايه اي جي العربي بنسبة 4.27 % ، وفي المقابل تصدر سهم مجموعة الحكير بنسبة 4.32 بالمائة، وتلاه سهم الزامل للصناعة بنسبة 3.72 بالمائة، كما تراجع أداء سهم اليانز اس اف بنسبة 1.88 بالمائة ، و تصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 385.014 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 12.25 مليون سهم .









وعن أداء القطاعات ، فقد تصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.58 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.47 بالمائة، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32 بالمائة ، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.64 بالمائة، فيما تصدر قطاع تجزئة الأغذية التراجعات بنسبة 0.89 بالمائة.



