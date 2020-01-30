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للجلسة الثانيةعلي التوالي .. سوق الأسهم السعودية ينهي التعاملات بالمنطقة الخضراء
الخميس 30/يناير/2020 - 03:13 م
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نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع ، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد 6 تراجعات متتالية بدعم من القطاعات القيادية ، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.75 بالمائة إلى مستوى 8246.59 نقطة ليربح نحو 61.08 نقطة ، وجرى التعامل بسوق السعودية علي عدد 145.69 مليون سهم وبقيمة 3.708 مليار ريال، موزعين على 156.117 ألف صفقة.
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر الارتفاعات سهم ساب للتكافل بنسبة 4.62 %، وتلاه سهم سامبا بنحو 4.48 % ، كما ارتفع أداء سهم متلايف ايه اي جي العربي بنسبة 4.27 % ، وفي المقابل تصدر سهم مجموعة الحكير بنسبة 4.32 بالمائة، وتلاه سهم الزامل للصناعة بنسبة 3.72 بالمائة، كما تراجع أداء سهم اليانز اس اف بنسبة 1.88 بالمائة ، وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 385.014 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 12.25 مليون سهم.
وعن أداء القطاعات ، فقد تصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.58 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.47 بالمائة، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32 بالمائة ، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.64 بالمائة، فيما تصدر قطاع تجزئة الأغذية التراجعات بنسبة 0.89 بالمائة.
اما عن السوق الموازية "نمو" فقد سجل نمواً بنسبة 1.12 بالمئة الى مستوى 7136.48 نقطة ليربح نحو 78.73 نقطة ، وتصدر الارتفاعات سهم بحر العرب بنسبة 2.87 بالمائة، والعمران بنسبة 1.30 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم الصمعاني بنسبة 2.80 بالمائة.
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