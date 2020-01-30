يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس في كأس ملك إسبانيا.. Live barcelona

مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر، وسوف يدخل فريق ليغانيس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليغانيس في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق ليغانيس في فخ التعادل في مباراتين أيضاً..





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليغانيس في الفترة الماضية، نجح فريق ليغانيس في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليغانيس خمسة أهداف في مرماه.