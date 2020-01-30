ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الخميس الموافق الـ30 من يناير، وبلغت نسبة النجاح 77.7%، للعام الدراسي 2019/2020 للفصل الدراسي الأول، وقد أكد أن عدد إجمالي الطلاب الحاضرين تخطي 150 ألف طالب وطالبة، رسب منهم ما يتخطى 30 ألف طالب وطالبة، ويمكنكم الاستعلام بالاسم نتيجة الإعدادية 2020 الآن.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 عبر الرابط الرسمي





هنا ). ونتيح لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فور ظهورها رسميًا، ، من خلال الموقع الرسمي التي حددته وزارة التربية والتعليم، لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، بالضغط ().





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الآن





واعتمد السيد محافظ القاهرة نتائج شهادة الصف الثالث إعدادي، للصم وضعاف السمع والمكفوفين بالمدارس الدولية، والتي جاءت نسبة النجاح بها 100%، بالإضافة لاعتماد نتيجة شهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92.5%، ويمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عبر بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس نتيجة الاعدادية القاهرة 2020.











