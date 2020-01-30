Advertisements
Advertisements
Advertisements

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

الخميس 30/يناير/2020 - 03:14 م
Advertisements
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة
Advertisements
اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الخميس الموافق الـ30 من يناير، وبلغت نسبة النجاح 77.7%، للعام الدراسي 2019/2020 للفصل الدراسي الأول، وقد أكد أن عدد إجمالي الطلاب الحاضرين تخطي 150 ألف طالب وطالبة، رسب منهم ما يتخطى 30 ألف طالب وطالبة، ويمكنكم الاستعلام بالاسم نتيجة الإعدادية 2020 الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 عبر الرابط الرسمي

ونتيح لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فور ظهورها رسميًا، ، من خلال الموقع الرسمي التي حددته وزارة التربية والتعليم، لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، بالضغط ( هنا ).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الآن

واعتمد السيد محافظ القاهرة نتائج شهادة الصف الثالث إعدادي، للصم وضعاف السمع والمكفوفين بالمدارس الدولية، والتي جاءت نسبة النجاح بها 100%، بالإضافة لاعتماد نتيجة شهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92.5%، ويمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عبر بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس نتيجة الاعدادية القاهرة 2020.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادى نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 نتيجه الشهاده الاعداديه نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 نتيجة الاعدادية نتيجة اعدادية الاسكندرية نتائج التعليم الاساسي مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

أخبار تهمك

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 19 ساعة

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 6 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 22 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 5 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 18 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 17 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 22 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 19 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

برقم التليفون.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات

برقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني | اعرف نتيجتك الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 في جميع المحافظات عبر مواقع مديريات التربية والتعليم

برقم الجلوس أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة البحر الأحمر

بعد اعتمادها رسميا.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

(جيبها من هنا) رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 (اضغط هنا واحصل على نتيجتك فورا) alexandria.gov.eg

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status