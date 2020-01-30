رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراةبرشلونة وليغانيس بث مباشر رابط ماتش برشلونة وليغانيس يلا شوت PLUS رابط مباراة برشلونة NOW

تابع لايف مباراة برشلونة وليغانيس مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليغانيس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.