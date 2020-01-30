مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.05% بختام التعاملات





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.54% خاسرا 15.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.42 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم نحو 308.2 مليون سهم محققة ما قيمته 437.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1981 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وقطاعياً ، فقد تراجعت 6 قطاعات بسوق دبي اليوم، وجاء على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.25%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، فقطاع العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.62%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.91%