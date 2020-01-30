مشاهدة مباراة الاتفاق اليوم | رابط مباشر الاتفاق اليوم | رابط سريع الاتفاق والوحدة الان

يحل فرسان مكة ضيوفا ثقالا على فارس الدهناء مساء اليوم ضمن الجولة السادسة عشر بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراة تأخذ الطابع الثأري من ابناء الوحدة لأنهم لاينسون أن فريق الاتفاق أول من الحق بهم الخسارة هذا الموسم على ارضهم ووسط جماهيرهم في افتتاح بطولة دوري المحترفين هذا الموسم بهدفين دون رد سجلهما فواز الطريس ونعيم السيليتي لاعبا الاتفاق





فعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام سيبحث الوحدة عن مواصلة انتصاراته والبقاء في دائرة المنافسة حينما يواجه مضيفه الاتفاق.





ونجح الوحدة باستعادة توازنه في المرحلة السابقة بعدما اكتسح ضيفه الحزم 5-1 ليرفع رصيده الى 27 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر النصر.





وفي المقابل يسعى الاتفاق لتضميد جراحه والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين.









وعاد الاتفاق لدوامة الخسائر في المرحلة الماضيةعقب هزيمته من ضيفه النصر 1-صفر ليتراجع إلى 11 برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز 12.





وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأمير محمد بن فهد. وسوف تنقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.





وقد حددت إدارة الكوماندوز أسعار تذاكر المنصة بمبلغ 100 ريال سعودي، وجاءت تذاكر الدرجة الممتازة بسعر 20ريال، فيما جاءت تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات بقيمة 10 ريال من أجل إستقطاب عدد كبير من الجماهير





ويقع الاتفاق في المركز الـ11 في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي المحترفين برصيد 17 نقطة وذلك بعد خوضه 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 2، وهزم في 8.









فيما يحتل الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة، وذلك بعد خوضه 15 مباراة فاز في 9 وهزم في 6.

الاتفاق الوحدة الساعة 5 علي قناة 3