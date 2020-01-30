Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الاتفاق اليوم | رابط مباشر الاتفاق اليوم | رابط سريع الاتفاق والوحدة الان

الخميس 30/يناير/2020 - 03:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يحل فرسان مكة ضيوفا ثقالا على فارس الدهناء مساء اليوم ضمن الجولة السادسة عشر بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراة تأخذ الطابع الثأري من ابناء الوحدة لأنهم لاينسون أن فريق الاتفاق أول من الحق بهم الخسارة هذا الموسم على ارضهم ووسط جماهيرهم في افتتاح بطولة دوري المحترفين هذا الموسم بهدفين دون رد سجلهما فواز الطريس ونعيم السيليتي لاعبا الاتفاق 

فعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام سيبحث الوحدة عن مواصلة انتصاراته والبقاء في دائرة المنافسة حينما يواجه مضيفه الاتفاق.

ونجح الوحدة باستعادة توازنه في المرحلة السابقة بعدما اكتسح ضيفه الحزم 5-1 ليرفع رصيده الى 27 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر النصر.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لتضميد جراحه والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين.


وعاد الاتفاق لدوامة الخسائر في المرحلة الماضيةعقب هزيمته من ضيفه النصر 1-صفر ليتراجع إلى 11 برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز 12.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على  استاد الأمير محمد بن فهد. وسوف تنقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

وقد حددت إدارة الكوماندوز أسعار تذاكر المنصة بمبلغ 100 ريال سعودي، وجاءت تذاكر الدرجة الممتازة بسعر 20ريال، فيما جاءت تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات بقيمة 10 ريال من أجل إستقطاب عدد كبير من الجماهير 

ويقع الاتفاق في المركز الـ11 في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي المحترفين برصيد 17 نقطة وذلك بعد خوضه 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 2، وهزم في 8.


فيما يحتل الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة، وذلك بعد خوضه 15 مباراة فاز في 9 وهزم في 6.
الاتفاق الوحدة الساعة 5 علي قناة 3
Advertisements

أخبار تهمك

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 19 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 19 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 6 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 19 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 18 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 7 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 22 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 17 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 4 ساعات

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status