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سوزان نجم الدين ورانيا يس وأحمد بدير في عرض أزياء ملكي بأكتوبر غدًا
الخميس 30/يناير/2020 - 03:07 م
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الفجر الفني
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تنطلق غدًا الجمعة فاعليات عرض أزياء ملكي بحضور شخصيات عامة من مصر والسعودية داخل أحد فنادق أكتوبر الشهيرة.
وخلال العرض سيتم
تكريم عدد كبير من نجوم ونجمات الفن منهم إيهاب فهمي، أحمد صيام، ومنال سلامة، ودنيا
عبد العزيز، وحنان شوقي، ورانيا محمود يس، وكريم الحسيني، وسوزان نجم الدين، وإيناس
عز الدين الممثلة، ومحمد علي رزق، ونورهان، وسارة نخلة، وانجي خطاب، وميرنا وليد، وإيمان
أيوب، ورانيا البدوي، وأحمد بدير، بالإضافة للفنانة عايدة رياض.
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