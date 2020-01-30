"اتصالات البرلمان" يكشف حقيقة توقف "واتس آب" بداية فبراير

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حقيقة توقف تطبيق الواتس آب بداية من فبراير 2020.





وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك العديد من الشائعات تم تداولها حول وقف الواتس آب خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يتلقى أي بيانات أو معلومات حول تعطل الواتس آب، ولو تم ذلك كان سيتم الإعلان عن ذلك.



