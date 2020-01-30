Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اتصالات البرلمان" يكشف حقيقة توقف "واتس آب" بداية فبراير

الخميس 30/يناير/2020 - 03:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حقيقة توقف تطبيق الواتس آب بداية من فبراير 2020. 

وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك العديد من الشائعات تم تداولها حول وقف الواتس آب خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يتلقى أي بيانات أو معلومات حول تعطل الواتس آب، ولو تم ذلك كان سيتم الإعلان عن ذلك. 

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر بداية من القيادية السياسية، تؤكد على دعم التكنولوجية بدليل التحول الرقمي الغير مسبوق، والذي يتم في كافة انحاء الجمهورية، منوهًا بأن بيع شركة فودافون لشركة "stc" السعودية يساهم في ضخ استثمارات جديدة داخل الدولة المصرية في مجال صناعة تكنولوجية المعلومات، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تعديل أو تغيير فيما يتعلق بالعاملين بشركة فودافون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واتس آب بيع فودافون اتصالات البرلمان أخبار مصر

أخبار تهمك

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 5 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 18 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 17 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 19 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 22 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 22 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 17 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 18 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يلتقي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لدراسة ملفات التطوير

رئيس اتصالات البرلمان يكشف حقيقة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

وزير الاتصالات يلتقى رئيس اللجنة بالبرلمان لمناقشة الأجندة التشريعية للوزارة

"طلعت" يستقبل أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان

وزير الاتصالات يعلن وضع خطة قومية للذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: "أرسلنا قانون حماية البيانات للبرلمان"

"اتصالات البرلمان" تناقش سوء خدمات المحمول الأربعة ببورسعيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status