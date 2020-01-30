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"اتصالات البرلمان" يكشف حقيقة توقف "واتس آب" بداية فبراير
الخميس 30/يناير/2020 - 03:06 م
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رقية جمال
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كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حقيقة توقف تطبيق الواتس آب بداية من فبراير 2020.
وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك العديد من الشائعات تم تداولها حول وقف الواتس آب خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يتلقى أي بيانات أو معلومات حول تعطل الواتس آب، ولو تم ذلك كان سيتم الإعلان عن ذلك.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر بداية من القيادية السياسية، تؤكد على دعم التكنولوجية بدليل التحول الرقمي الغير مسبوق، والذي يتم في كافة انحاء الجمهورية، منوهًا بأن بيع شركة فودافون لشركة "stc" السعودية يساهم في ضخ استثمارات جديدة داخل الدولة المصرية في مجال صناعة تكنولوجية المعلومات، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تعديل أو تغيير فيما يتعلق بالعاملين بشركة فودافون.
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