Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يلجأ لورقة كوتينيو للتعاقد مع مهاجم جديد

الخميس 30/يناير/2020 - 03:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements

ذكرت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني سيلجأ لنجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، كحل أخير لإنقاذ سوق إنتقالاته الشتوية، وذلك للتعاقد مع مهاجم جديد.


وتواصل إدارة برشلونة مساعيها للتعاقد مع مهاجم جديد يدعم به صفوف الفريق، بعد إصابة النجم الأورواياني لويس سواريز، وإبتعاده عن الفريق لنهاية الموسم الحالي.


ووفقاً لما أورده "راديو كتالونيا" البوم، فإن إدارة برشلونة تبحث عن مشتر جديد للنجم البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو، وذلك من أجل توفير الأموال اللازمة لإبرام صفقة قوية في الخط الأمامي.


ويلعب كوتينيو على سبيل الإعارة لنادي بايرين ميونخ هذا الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء في نهاية الإعارة مقابل 120 مليون يورو,

ورغم مساهمته في 15 هدف مع النادي البافاري بين تسجل 7 أهداف وصناعة 8 أهداف، إلا أن إدارة الفريق الألماني ترى أن كوتينيو لا يستحق المبلغ المذكور بنهاية الإعارة، لذلك فإن مسألة تفعيل بند الشراء مستبعدة تماماً.


وتحاول إدارة برشلونة تسويق كوتينيو في اليومين المتبقيين من الميركاتو الشتوي، في ظل رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مهاجم قوي من الطراز الأول، وليس مهاجماً مؤقتاً لفترة قصيرة.


ويستعد برشلونة مساء اليوم لإستقبال ليجانيس، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على أرضية ملعب كامب نو.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 5 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 17 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 19 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 19 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 17 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 18 ساعة

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعتين و 45 دقيقة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 18 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 22 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 4 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 6 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status