برشلونة يتخلى عن كوتينيو

رفض نادي برشلونة استعادة لاعبه فيليب كوتينيو من بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية الذي يحاول إعادته في الميركاتو الحالي قبل انتهاء إعارته في نهاية الموسم.





وأكد المتحدث الرسمي لناددي برشلونة لموقع جول العالمي أن كوتينيو لن يعود في الشتاء قائلًا: "كما هو متفق عليه لإكوتينيو سيظل لاعبًا لبايرن حتى نهاية الموسم، وأي شيء آخر يمكن أن يحدث لن يكون إلا في نهاية الموسم.









ولعب كوتينيو 24 مباراة مع بايرن ميونيخ منذ إعارته في بداية وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.