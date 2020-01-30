انعقاد مؤتمر "بطل أنا" بكنيسة مارجرجس في المنيا



واستمر المؤتمر، لمدة ثلاثة أيام، حيث تضمن فقرات دينية تكوينية، وفقرات ترفيهية، وفقرات ترانيم وتسبيح، بالإضافة إلى العروض المسرحية الدينية من الكتاب المقدس.



وفي نهاية المؤتمر، قدم الأب يوسف الشكر لكل الخدام.





وأقيمت فعاليات اليوم الثاني، من ندوة الشباب الباحث عن الدعوة، أمس الأربعاء، بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بحضور عددًا من الشباب من مختلف الإيبارشيات.



اليوم الثاني، تضمن عدة فقرات منها: صلاة القداس الإلهي، وإعداد لقاء للشباب حول "فن الإصغاء" مع الأب ميشيل شفيق، ولقاء حول "مسيرة التميز والنضج الروحي" مع الأب باسيليوس ظريف.



وقضى الشباب، وقتًا ترفيهيًا مع الآباء الكهنة وشمامسة الكلية الإكليريكية، كما شاهدوا فيلما عن قوة الإرادة وتمت مناقشته، بالإضافة إلى إعداد رتبة توبة للشباب، واختتم اليوم بالصلاة والبركة.

أقيم مؤتمر الطفل الشتوي، اليوم الخميس، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بعزبة حنا أيوب بملوي، في إيبارشية المنيا، بقيادة الأب يوسف أنور، راعي الكنيسة، تحت شعار المؤتمر "بطل أنا".