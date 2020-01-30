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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم الخميس 30-1-2020 في كأس ملك إسبانيا

الخميس 30/يناير/2020 - 02:12 م
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برشلونة وليغانيس
برشلونة وليغانيس
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس الخميس 30/1/2020 في كأس ملك إسبانيا، حيث يطمح فريق برشلونة لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الماضية، وذلك حينما يستضيف فريق ليغانيس المتواضع على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا في مساء يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020.


وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد ليغانيس والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس ملك إسبانيا، علماً بأن مباراة برشلونة ضد ليغانيس سوف يتم نقلها بث مباشر .
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