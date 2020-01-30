يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم الخميس 30-1-2020 في كأس ملك إسبانيا

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس الخميس 30/1/2020 في كأس ملك إسبانيا، حيث يطمح فريق برشلونة لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الماضية، وذلك حينما يستضيف فريق ليغانيس المتواضع على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا في مساء يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020.