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ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح بعد تألقه أمام وست هام

الخميس 30/يناير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
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اطلقت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع "تويتر" لقبًا جديدًا على محمد صلاح، واصفة إياه بـ"الساحر"، وذلك بعد تألق النجم المصري خلال مباراة فريقه أمام وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صفحة ليفربول: "الساحر مو، هدف وأسيست لـ "مو صلاح" الليلة".


يذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح قاد فريق "الريدز" للفوز بثنائية دون رد، بهدف سجله في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصناعة هدف آخر بعد أن قام بتمريرة رائعة بيسراه لزميله أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي أودعها الشباك في الدقيقة 52 من المباراة.

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