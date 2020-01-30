عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس إسبانيا بث مباشر Barc

الخميس 30/يناير/2020 - 02:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يملك برشلونة فرصة تعويض خسارته أمام فالنسيا السبت الماضي في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف ليجانيس اليوم في ختام الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

ويسعى برشلونة لمصالحة جماهيره بعد التعثر في المباراة الماضية في «الليجا»، عندما يواجه ليجانيس حيث يمني برشلونة النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في مسابقة الكأس، التي فشل الموسم الماضي بالتتويج بها للمرة الخامسة على التوالي بخسارته أمام فالنسيا في المباراة النهائية.

فبالطبع يرغب برشلونة في مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام فالنسيا صفر-2 السبت الماضي في المرحلة الـ 21 التي كلفته التنازل عن الصدارة لمصلحة ريال مدريد.

وكانت الخسارة الرابعة لبرشلونة هذا الموسم والأولى في ثلاث مباريات فقط بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين خليفة إرنستو فالفيردي المقال من منصبه.

وحقق برشلونة فوزين بشق النفس بقيادة سيتيين، الأول على حساب ضيفه غرناطة 1-صفر في الدوري، والثاني على حساب مضيفه إيبيزا من الدرجة الثالثة 2-1 في دور الـ 16 لمسابقة الكأس.

وعلق سيتيين عقب الخسارة أمام فالنسيا قائلاً "هناك بعض الأمور التي لم نفهمها، بعض الأمور التي لا يحسن (اللاعبون) فهمها، أو لم نحسن نحن (الجهاز الفني) شرحها بشكل جيد على الأرجح".

ويبدو برشلونة مرشحاً فوق العادة للتخلص من عقبة ليجانيس صاحب المركز الأخير في الدوري مشاركة مع النادي الكاتالوني الثاني إسبانيول، خصوصاً أنه تغلب عليه في عقر داره 2-1 في 23 نوفمبر الماضي، لكن مباريات الكأس تحفل عادة بالمفاجآت أمام الفرق الكبرى التي تفضل الدفع بالبدلاء لإراحة الأساسيين ترقباً للاستحقاقات المهمة أبرزها دوري أبطال أوروبا.

كما أن ليجانيس نجح في إرغام مضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل السلبي الأحد في ختام المرحلة الحادية والعشرين.

وسقط وقتها سرقسطة إلى الدرجة الثانية ولم ينجح في العودة إلى الأولى حتى الآن.

 موعد المباراة :

برشلونة و ديبرتيفو ليجانيس 20:00 مساء

القنوات الناقلة للمباراة :

Ksa sports 1 HD
برشلونة الاعة 8 علي قناة 4
Advertisements

أخبار تهمك

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 21 ساعة

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعة و 21 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 21 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 3 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 17 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 4 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 16 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status