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كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش برشلونة beIN

الخميس 30/يناير/2020 - 02:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فقد نادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني “ليجا” بعد منافسة شرسة مع ريال مدريد عقب خسارته في الجولة الماضية ضد نادي فالنسيا بهدفين نظيفين فيما حقق ريال مدريد الذي كان يشاركه الصدارة، فوزًا صعبًا على حساب فريق بلد الوليد يصبح الفارق 3 نقاط بين الناديين.

ويحمل نادي برشلونة لقب الليجا الإسبانية في الموسمين الماضيين، ولكنه خسر الموسم الماضي بطولة كأس ملك إسبانيا ضد فريق فالنسيا أيضًا الذي جعله يفقد الصدارة في بطولة الدوري.

وسيركز نادي برشلونة على مباراته القادمة والتي ستكون ضد فريق ليجانيس على ملعب “كامب نو” في إطار مباريات الدور الرابع من كأس ملك إسبانيا والذي يحمل العملاق الكتالوني الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 30 بطولة.

أما فريق ليجانيس فهو يمر بموسم سئ حتى الآن حيث يتنافس الفريق على البقاء في الليجا الإسبانية هذا الموسم بإحتلاله المركز قبل الأخير وبنفس الرصيد مع متذيل الترتيب فريق إسبانيول.


وسيلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل الموافق 30 من شهر يناير لعام 2020 الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة أي التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت ابوظبي ودبي وستنقل عبر قناة “السعودية الرياضية”.
برشلونة الاعة 8 علي قناة 4
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