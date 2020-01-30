بريطانيا تطالب بمحاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية

طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، بمحاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات نشرتها قناة العربية: "نريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي".

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تقوم بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وفي وقت سابق، قد أعلنت تقليص التزاماتها تدريجيًا بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018، وإعادتها فرض عقوبات تكبّل اقتصاد إيران.